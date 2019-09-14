Официальный курс: гривня побила трехлетний рекорд

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,41 гривни (на 13 сентября - 27,22 гривни).

Последний раз такие котировки гривни к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Напомним:

НБУ укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.

13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда