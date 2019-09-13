Toyota тестирует электромобиль на солнечных батареях

Японские компании Toyota, Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны испытывают гибридный автомобиль Prius, оснащенный солнечными панелями.

Об этом сообщает издание Рейтер.

"Гибридный автомобиль Prius оснащен ультратонкими солнечными панелями, разработанными для снабжения энергией спутников на орбите", - говорится в сообщении.

Отмечается, что элементы питания установлены на капоте, крыше, спойлере и заднем стекле машины.

Предполагается, что панели позволят заряжать батареи без подключения к сети с помощью розетки и вилки.

Сообщается, что испытания начались в июле, и теперь можно сделать некоторые выводы.

Так, заряда в хороший солнечный день, как в движении, так и на парковке, хватает на 56 километров.

В то же время есть и некоторые сложности. Одна из них – это крепеж панелей на изогнутых поверхностях корпуса, отмечает ведущий инженер проекта Сатоси Сизуки.

"Поскольку солнечные панели разрабатывались для использования в космосе, необходимо добиться их удешевления для коммерческого использования в земных условиях", - сказал Сизуки.

Эффективность зарядки энергетических элементов выросла с 20% у прежних моделей до 34% у новых, но она резко снижается в пасмурную или слишком жаркую погоду.

Что касается массового выпуска автомобилей на солнечных панелях, то это, по словам участников эксперимента, "дело не самого близкого будущего".

Напомним:

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Toyota создал первый в мире электромобиль-амфибию.

Также напомним, что в планах концерна открыть в 2019 году бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.

Кроме того, Toyota инвестирует более 13 миллиардов долларов в разработку батарей для электромобилей.

Экономическая правда