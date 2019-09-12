Миссия МВФ планирует работать в Киеве до 26 сентября, обсудит борьбу с коррупцией

Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс (Gerry Rice) на брифинге в Вашингтоне 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура (framework)", – отметил он.

Райс указал, что наличие такой структуры – это критически важный элемент, и дискуссия по нему ведется последние несколько лет.

Он отметил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства.

Райс также уточнил, что миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Напомним:

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Миссия МВФ прибыла в Украину, и что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 млрд долл до 10 млрд долл может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долл.