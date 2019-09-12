Суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго"

Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил действие решения Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства ПАО "Центрэнерго".

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозсуда от 10 сентября, которым располагает ЭП.

Из вердикта апелляционной инстанции следует, что решение первой приостановлено "до рассмотрения исков ООО "Баланс груп" и ООО "Транснова".

В свою очередь рассмотрение исков этих компаний назначено судом на 9 октября.

Компании "Баланс груп" и "Транснова" опосредованно контролируются основателем группы "Энергомережа" Дмитрием Крючковым. Его структуры являются держателями основной части кредиторской задолженности "Центрэнерго", признанной судом в рамках процедуры ее банкротства.

Используя этот статус, Крючков мог претендовать на получение административного контроля над энергокомпанией путем назначения доверенного лица арбитражным управляющим ПАО. Прекращение процедуры банкротства "Центрэнерго" лишало его этой возможности, что и стало поводом для инициативы структур Крючкова о возобновлении этого процесса.

В настоящее время и.о. генерального директора "Центрэнерго" является Владимир Потапенко. На эту должность он был назначен несколько месяцев назад, вследствие чего основными контрагентами ПАО стали структуры группы "Приват" Игоря Коломойского.

Дмитрий Рясной, ЭП