ГПУ визнала Крючкова потерпілим у справі "Центренерго"

Генеральна прокуратура визнала Дмитра Крючкова потерпілим у якості бенефіціара ТОВ "Баланс груп" (кримінальне провадження від 20 травня 2019 року).

Про це йдеться у постанові ГПУ від 29 липня.

Зазначається, що компанія "Баланс груп" ще на початку року заявляла про фінансові претензії до ПАТ "Центренерго" на суму понад 1 млрд грн.

"Баланс груп", будучи конкурсним кредитором надало "Центренерго" кредит на 52 млн грн, і поточним кредитором - на суму понад 1 млрд грн", - зазначається у постанові ГПУ.

При цьому на засіданнях комітету кредиторів "Баланс груп" наполягало на погашенні перед нею фінансових вимог, але посадові особи "Центренерго" за попередньою змовою з представниками ТОВ "Шахтерсктранс" і ТОВ "Укрвуглетрейдінг" направили кошти "Центренерго" авансовими платежами.

"Даними діями вказані особи фактично вивели всі оборотні кошти з підприємства", - підкреслюється у постанові Генпрокуратури.

ТОВ "Шахтерсктранс" відноситься до адміністративної компетенції екс-"смотрящего" за вугільною галуззю Віталія Кропачева.

У розмові з ЕП Дмитро Крючков підтвердив інформацію про постанову Генпрокуратури, яка визнала його потерпілим у справі "Центренерго".

При цьому він заявив, що після переходу на продаж електроенергії за так званим прямими договорами, ПАТ почало працювати у збиток.

За даними Крючкова, за липень-серпень (із моменту початку роботи ринку прямих договорів), чистий збиток енергокомпанії становив 1,3 млрд грн.

Він передбачає, що негативні фінансові результати можуть бути наслідком продажів електроенергії за ціною нижче собівартості, що становить близько 2,1 грн/1 МВт-год.

За словами Крючкова, висока собівартість виробництва електроенергії станціями "Центренерго" обумовлена ​​високими цінами на вугілля, що купується, передбаченими в контактах енергокомпанії, яка як правило становить 3165 грн/т з ПДВ.

За даними ЕП, основними контрагентами "Центренерго" після переходу на продаж електроенергії за прямими договорами стали компанії групи "Приват".

Це випливає з аналізу контрактів, якими володіє ЕП.

Протягом липня-серпня "Центренерго" підписало мінімум три договори з "Нікопольським заводом феросплавів". Вони передбачають, що протягом місяця (з дня підписання) "Центренерго" продасть НЗФ у цілому 210 тис МВт-година на загальну суму 372 млн грн. Ще один договір підписаний ПАТ із ТОВ "Юнайтед Енерджі" і передбачає викуп понад 220 тис МВт-годин на загальну суму 350 млн грн.

Також на менші суми були підписані договори з "Запорізьким заводом феросплавів" і "Дніпроазотом".

У перерахунку на 1 МВт-година вартість електроенергії, що викуповується "Нікопольським феросплавним", коливається від 1,64 грн/МВт-година до 1,9 грн (у залежності від контракту).

Водночас ціна купівлі електроенергії компанією "Юнайтед Енерджі" становить 1,56 грн/МВт-год.

Тарифи, за якими підприємства Коломойського набувають електроенергію відповідають порядку цифр середньоринкової ціни продажу електроенергії і становить близько 1,63 грн/МВт-год.

За даними Дмитра Крючкова, жоден великий договір на продаж електроенергії не був узгоджений арбітражним керуючим "Центренерго", що знаходиться у процедурі банкрутства, "що є прямим порушенням законодавства".

Нагадаємо, що Нікопольський, Запорізький феросплавні заводи, і "Дніпроазот" контролюються групою "Приват".

Директором ТОВ "Юнайтед Енерджі" є Андрій Корткевіч-Лещенко. Він же виступає співзасновником ТОВ "Укр-альянс груп", яке є постачальником газу для "Дніпроазоту". Цей газ "Укр-альянс груп" набуває у ПАТ "Укрнафта", також контрольованої Коломойським.

Нагадуємо:

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.

У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.

У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.

28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

10 квітня Порошенко заявив, що не знав про причетність Кононенка до корупційної афери в енергетиці.

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Дмитро Рясний