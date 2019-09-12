В АМКУ рассказали, как может быть разделен химический бизнес Фирташа

В вопросе раздела группы компаний Ostchem Дмитрия Фирташа речь идет о разделе не рыночных долей, а активов по производству удобрений.

Об этом заявил руководитель департамента расследований рынков производственной сферы АМКУ Игорь Кустовский, говорится в статье ЭП.

"Я так это вижу: у нас будут учредительные встречи, на которых компания будет предлагать свои варианты. В рамках этого процесса мы, возможно, придем к общему мнению", - сказал он.

По его словам, речь идет о разделе не рыночных долей, а активов по производству удобрений. Группа Фирташа имеет в Украине три завода и только два из них могут при постоянной работе полностью обеспечить потребителей удобрениями.

"Один черкасский "Азот" по объему производства может обеспечить доминирование на рынке. То есть им надо как минимум продавать один из заводов", - добавил руководитель департамента.

"Ответчики могут предложить любую модель реорганизации. АМКУ может с ней не согласиться, если в результате такой реорганизации монопольное положение сохранится", - отметила бывшая госуполномоченная комитета Агия Загребельская.

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Напомним:

5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

Group DF олигарха Дмитрия Фирташа будет оспаривать "в судах всех уровней" решение АМКУ принудительно разделить группу компаний Ostchem и наложить штраф на "НФ Трейдинг" в размере 107 миллионов гривень.

Экономическая правда