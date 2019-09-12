В АМКУ анонсировали дела по компаниям Ахметова, Косюка и Фирташа

Антимонопольный комитет может в ближайшее время открыть второе дело в отношении агрохолдинга МХП Юрия Косюка, уже в ближайшие недели Комитет обещает решение по группе СКМ Рината Ахметова.

Об этом заявил глава АМКУ Юрий Терентьев, говорится в статье ЭП.

"Есть один эпизод (по признакам злоупотребления монопольным положением - ЭП.) по МХП и сейчас, возможно, будет другой. Исследования по этому вопросу на финишной прямой", - сказал Терентьев.

"Еще один сюрприз может ожидать газовый бизнес Фирташа. Продолжаются расследования работы облгазов. Возможно, в октябре-ноябре будут первые решения", - говорится в статье.

Уже в ближайшие недели АМКУ обещает решение по группе СКМ Рината Ахметова.

"Дело касается Corum Group (производитель оборудования для горнодобывающей отрасли - ЭП). Там размер штрафа не очень большой - около 50 млн гривен. Подробности будут через две недели", - отметил глава АМКУ.

"Не исключаю, что потенциально может быть запрещена концентрация по "Метинвесту" Ахметова. Заявление касается покупки шахт", - добавил Терентьев.

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Напомним:

В июне Антимонопольный комитет начал расследование действий группы "МХП" Юрия Косюка на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением.

Экономическая правда