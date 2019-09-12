Все разделы
Укр / Рус

ВР обязала ФЛП 2-4 групп переходить на кассовые аппараты: кого это коснется

Четверг, 12 сентября 2019, 09:27

10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле - для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

Об этом сообщает AIN.ua.

Отмечается, что сейчас РРО обязаны использовать ФОПы на едином налоге 2-4 групп в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом более 1 миллиона гривен в год.

В соответствии с изменениями в законодательстве, ограничений по размеру дохода больше не будет.

С 1 января 2021 года ФОПы на едином налоге 2-4 групп будут обязаны использовать РРО или ПРРО - эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).

Эти правила не будут касаться:

  • ФЛП на едином налоге 1 группы;
  • субъектов хозяйствования, которые рассчитываются в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя, без использования электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.д.;
  • субъектов хозяйствования, чья деятельность не подпадает под Классификатор ГФС (в основном, это производители).
  • субъектов хозяйствования, чья деятельность подпадает под действия исключений, предусмотренных ст. 9 Закона.

Напомним:

Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет на 700 миллионов гривен: в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 миллиардов гривен, в 2018 - 4,1 миллиарда.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ФЛП законодательство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сумма налогового долга ФЛП ежегодно растет на 700 миллионов - Опендатабот 9 сентября 2019, 12:10
Новый Кабмин предлагает айтишникам отдавать 5% на Фонд развития человеческого капитала 4 сентября 2019, 11:00
У Зеленского рассказали, как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛП 28 августа 2019, 11:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!