ВР обязала ФЛП 2-4 групп переходить на кассовые аппараты: кого это коснется
10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле - для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.
Об этом сообщает AIN.ua.
Отмечается, что сейчас РРО обязаны использовать ФОПы на едином налоге 2-4 групп в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом более 1 миллиона гривен в год.
В соответствии с изменениями в законодательстве, ограничений по размеру дохода больше не будет.
С 1 января 2021 года ФОПы на едином налоге 2-4 групп будут обязаны использовать РРО или ПРРО - эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).
Эти правила не будут касаться:
- ФЛП на едином налоге 1 группы;
- субъектов хозяйствования, которые рассчитываются в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя, без использования электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.д.;
- субъектов хозяйствования, чья деятельность не подпадает под Классификатор ГФС (в основном, это производители).
- субъектов хозяйствования, чья деятельность подпадает под действия исключений, предусмотренных ст. 9 Закона.
Напомним:
Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет на 700 миллионов гривен: в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 миллиардов гривен, в 2018 - 4,1 миллиарда.
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