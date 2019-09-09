Сумма налогового долга ФЛП ежегодно растет на 700 миллионов - Опендатабот

Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет на 700 миллионов гривен: в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 миллиардов гривен, в 2018 - 4,1 миллиарда.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Сейчас украинские предприниматели должны государству 6 миллиардов гривен.

Подчеркивается, что в реестре не указывается регистрационный адрес ФЛП, в результате чего более 35 тысяч предпринимателей невозможно идентифицировать.

"Поскольку Государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации, внешние сервисы, такие как Опендатабот, не могут оповестить предпринимателей о долге. Эти люди не знают, что у них появился налоговый долг и не платят его", - заявил юрист Опендатабот Никита Подгайный.

"Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг - это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС.

Такой способ является неэффективным, ведь украинец имеет право получать всю необходимую информацию о государстве в одном месте. Открытые данные дают нам возможность сделать это", - подчеркнул руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.

Экономическая правда