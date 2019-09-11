Панаиотиди уволилась из АМКУ, будет работать в Кабмине

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Светлана Панаиотиди написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Об этом Экономической правде сообщил собеседники в АМКУ и Кабинете министров.

Также сообщается, что Панаиотиди назначена на должность заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Впервые о том, что Панаиотиди может потерять должность госуполномоченного АМКУ стало известно еще в феврале 2019 года.

Отмечалось, что увольнение Панаиотиди планируется оформить как ее личную инициативу (заявлением по собственному желанию), но среди причин такого решения также назывался ее конфликт с главой комитета Юрием Терентьевым из-за решения по группе ДТЭК. Как известно, Панаиотиди единственная, кто не поддержал закрытия дела в АМКУ о злоупотреблении положением ДТЭК на рынке.

После смены власти Панаиотиди была одним из претендентов на кресло главы АМКУ, однако Комитет до сих пор возглавляет Юрий Терентьев, который был назначен на должность еще в 2015 году

Напомним, 28 декабря 2018 года АМКУ голосованием большинства госуполномоченных закрыл дело о злоупотреблении монопольным положением энергогенерирующих компаний Ахметова.

Также напомним, что 6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей.

Экономическая правда