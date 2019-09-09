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Трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 сентября в Брюсселе – СМИ

Понедельник, 9 сентября 2019, 11:32

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"По данным источников, газовый триалог между Европейской Комиссией, Украиной и Россией состоится в Брюсселе 19 сентября", - написал Джозвяк.

Позже вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович официально подтвердил, что переговоры состоятся 19 сентября.

"Я убежден, что прогресс направит сильный позитивный сигнал как рынку, так и потребителям перед зимним сезоном", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем, во время которого речь шла в том числе о подготовке к трехсторонним переговорам.

В правительстве заявили, что в настоящее время ведется активная работа по выбору модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и подготовка к трехсторонним газовым переговорам с участием России и ЕС.

Соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и новый контракт пока не был подписан.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" по условиям транзита газа после 2019 года.

Европейская правда

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газ переговоры Еврокомиссия Россия

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