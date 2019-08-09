Украина обновила рекорд по импорту дизельного топлива

Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тыс. т, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года (550 тыс. т).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Поставки из России составили 315,4 тыс. т, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений.

Белорусские производители нарастили поставки на 10,3% (на 22,2 тыс. т), до 237,3 тыс. т, по сравнению с июлем 2018 г.

В целом, крупнейшим импортом ДТ в июле остается группа Wexler. В июле группа импортировала 83,6 тыс. т, что на 127% (на 46,8 тыс. т) больше, чем в предыдущим месяце.

В тройку крупнейших импортеров ожидаемо вошли "БНК-Украина" и ОККО. Больше всего импорт в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, нарастила "Параллель" — в 3 раза, с 8,9 до 30,8 тыс. т.

Рекордные объемы импорта ДТ в июле были прогнозируемыми, пишет издание.

При этом увеличению июльского объема импорта могла способствовать информация о введении правительством специальной пошлины на трубопроводные поставки ДТ — основной канал импорта. Официально об этом было объявлено 22 июля.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

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