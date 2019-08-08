Межбанк: гривня продолжает уверенно укрепляться
Четверг, 8 августа 2019, 17:15
8 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,27 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,23 - 25,27 гривни;
Евро - 28,24 - 28,29 гривни.
Напоминаем:
8 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.
Экономическая правда
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