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Межбанк: гривня продолжает уверенно укрепляться

Четверг, 8 августа 2019, 17:15
 

8 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,23 - 25,27 гривни;

Евро - 28,24 - 28,29 гривни.

Напоминаем:

8 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.

Экономическая правда

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