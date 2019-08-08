Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

8 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,32 - 25,35 гривни;

Евро - 28,42 - 28,45 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,21 - 25,51 гривни. Евро покупают по 28,17 гривни, продают по 28,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,36 - 25,44 гривни, евро - 28,33 - 28,44 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.

7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.

7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.

Экономическая правда