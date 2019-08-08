Руководитель "Альфа-банка" уходит с должности

Глава правления украинского "Альфа-Банка" Иван Свитек решил прекратить работу в банковской группе.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Свитек принял решение оставить объединенный "Альфа-Банк" Украина и "Укрсоцбанк" в октябре 2019 года после завершения уникального проекта по консолидации и трансформации банковских активов группы ABH Holdings в Украине и юридического слияния двух крупных украинских структур", – сказано в сообщении.

Сообщается, что под руководством Свитека "Альфа-Банк" Украина и "Укрсоцбанк" прошли "уникальную для украинского рынка трансформацию, результатом которой стала прибыльная деятельность "Альфа-Банка", существенное сокращение NPL-портфеля и портфеля непрофильных активов".

Свитека в должности генерального менеджера "Альфа-Банка" изменит Рафал Ющак, который с 2015 года занимает должность управляющего директора "Альфа-Банка" Беларусь, а с апреля 2019 года входит в состав наблюдательного совета "Альфа-Банка" Украина.

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Напоминаем:

Иван Свитек был назначен генеральным менеджером "Альфа-Банка" в феврале 2017 года.

До назначения на эту должность в 2008-2015 годах Свитек занимал должности управляющего директора и председателя правления банка "Хоум Кредит" в России, который является частью международного холдинга Home Credit B.V. со штаб-квартирой в Амстердаме.

В 1998-2008 году Свитек занимал руководящие должности в финансовых подразделениях General Electric в Чехии, Ирландии и Бразилии.

Чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Банк" в Украине принадлежит "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

На официальном сайте НБУ Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – гражданами России.

Экономическая правда