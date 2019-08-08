В Дании начнут выдавать ипотеку под 0% годовых
Датский банк Nordea Bank Abp заявил, что начнет выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет.
Об этом сообщает Bloomberg.
Это стало возможным из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании - 0,65%.
"Это хорошая новость для владельцев домов. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", - заявила аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.
"2 августа банк Realkredit Danmark заявил, что начнет выдавать ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А банк Nykredit начал выдавать такую ипотеку 5 августа", - пишет агентство.
Отметим, что Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в перечень стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке.
Напомним:
Заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 12-13% годовых.
Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).
Экономическая правда
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