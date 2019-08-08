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УЗ назначила дополнительный поезд до Дня Независимости

Четверг, 8 августа 2019, 11:29

Госкомпания "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов - Киев, который будет курсировать 23 и 26 августа из Львова, 24 и 27 августа из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что дополнительный поезд назначили "для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины".

"23 и 26 августа дополнительный поезд "Интерсити" № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03:56-03:57).

А 24 и 27 августа скоростной поезд "Интерсити+" № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01:48", - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним:

На август "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днепр.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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