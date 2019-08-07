Поступления в местные бюджеты выросли на 20%

В течение января-июля этого года в местные бюджеты поступило 150,9 миллиарда гривень, что больше на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщается на портале "Децентрализация" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"В течение января-июля 2019 года в местные бюджеты поступило 150,9 млрд гривень. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 20,7%, или на 25,9 млрд гривень. За 7 месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 125,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в июле этого года в местные бюджеты поступило 23,4 млрд грн, что на 23,8%, или на 4,5 млрд грн больше июля 2018 года.

"Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником наполнения доходов местных бюджетов и занимает наибольший удельный вес – 60,9 %. В течение января-июля 2019 года поступления указанного налога и сбора составили 92 млрд грн, что на 22,5%, или на 16,9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода 2018 года", - добавляют в сообщении.

Кроме того отмечают, что в июле текущего года плательщики направили в местные бюджеты 14,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 25,5%, или на 3 млрд грн больше июля 2018 года.

Напоминаем:

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 миллиарда гривен, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня.

Экономическая правда