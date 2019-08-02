По итогам 7 месяцев госбюджет продолжает недовыполняться по доходам

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 миллиарда гривен, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня.

Об этом говорится в данных на сайте Государственной казначейской службы.

По общему фонду за 7 месяцев недовыполнение госбюджета составило 4% при поступлениях в 516,4 млрд грн.

В то же время, по итогам июля госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн — на 10,5% выше планового показателя.

Налоговые поступления в январе-июле обеспечили доходы в госбюджет на 253 млрд грн, что на 2,5% выше плана, тогда как таможня принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% меньше плана).

В целом план по ГФС за семь месяцев недовыполнен на 2,9%.

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость снизилось с 13,6 млрд грн в июне до 10,4 млрд грн в июле, а в целом Госказначейство за семь месяцев перечислило 94,12 млрд грн бюджетного возмещения НДС.

Доходы местных бюджетов в июле 2019 года выросли на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 9,7% больше ожидаемого – 24,3 млрд грн. За семь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 1% к плану – 156,7 млрд грн.

Напоминаем:

Доходы госбюджета в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Экономическая правда