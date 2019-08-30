Электроэнергия для небытовых потребителей подешевеет на 20 копеек - Герус

Снижение НКРЭКУ тарифа Укрэнерго почти на 20 копеек, до 11,6 копеек за кВт-час, приведет к снижению тарифа и для всех небытовых потребителей почти на столько же.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Он пояснил, что по факту "происходил поиск того, кто будет финансировать "зеленые" тарифы соответствующих "зеленых" производителей".

"А это уже почти 30 млрд грн в год. Раньше эти "зеленые" тарифы через тариф Укрэнерго были возложенные на небытового потребителя. Теперь, в результате Постановления Правительства и Постановления НКРЭКУ, часть "зеленых" тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть - Энергоатомом и Укргидроэнерго", - отметил Герус.

Он подчеркнул, что в результате ни предприятия, ни потребители не получили никаких льгот, хотя "такой вариант рассматривался".

"Но Офис Президента выступил против такого решения и нам удалось убедить принять решение, которое будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода", - отметил он.

И добавил, что "нерыночно дешевой электроэнергии небытовые потребители также не получили".

Он напомнил, что сейчас тарифы на электроэнергию для предприятий и бюджетных учреждений - в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн).

"За прошлый год небытовые потребители заплатили более 50 млрд грн специальных субсидий, за счет которых финансировались низкие тарифы на э/э для населения", - добавил он.

Однако, отметил Герус, экономика не может выдерживать бесконечный рост тарифов.

"На днях услышал историю, как владелец метизного завода в Хмельницкой области (работает на экспорт) принял решение частично перенести производство в Чехию, и цена э/э была одной из основных причин этого", - рассказал Герус.

По его мнению, в решении проблем рынка электроэнергии должна принимать участие не только государственная генерация, но и частная.

"Поэтому, надеюсь, в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь, ведь с начала года цена угля упала на 45%. Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей", - убежден представитель президента в правительстве.

Он также добавил: "Сегодняшнее решение НКРЭКУ будет опубликовано в Правительственном Курьере завтра. Таким образом небытовые потребители получат снижение тарифов на 20 коп/кВт-час уже с воскресенья, 1 сентября".

Напомним, 30 августа регулятор вновь снизил тариф на услуги "Укрэнерго". Новый тариф для него начнет действовать с 1 сентября.

Экономическая правда