Регулятор снова снизил тариф на услуги "Укрэнерго"

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 30 августа одобрила проект постановления о снижении тарифа на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что новые тарифы начнут действовать с 1 сентября 2019 года. За 1 мегаватт-час Укрэнерго будет получать 116,54 грн/МВт ∙ ч (без налога на добавленную стоимость).

В Нацкомиссии заявили об "обязательности для электропоставщиков учета принятого уровня тарифа на услуги по передаче электроэнергии при формировании цены на электроэнергию и осуществления расчетов с сентября 2019 года".

Напомним:

В июле Нацкомиссия снизила тариф на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями. С 1 августа он составил 312,14 грн/МВт ∙ ч, что на 10% меньше предыдущего.

Эономическая правда