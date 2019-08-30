Все разделы
Укр / Рус

Витренко может стать главой Фонда госимущества

Пятница, 30 августа 2019, 20:35

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко может стать главой Фонда государственного имущества Украины.

Об этом Экономической правде стало известно из собственных источников.

Экономическая правда уже обратились к Витренко за комментарием, однако он оставил этот вопрос без ответа.

Напомним, что у исполнительного директора "Нафтогаза" в последнее время был конфликт с главой компании Андреем Коболевым.

В частности, это подтвердил и сам глава "Нафтогаза", который считает существование этого конфликта одним из главных поражений "Нафтогаза". При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

Витренко несколько раз уже заявлял о намерении уволиться из "Нафтогаза". Например, в 2015 году, когда, как он утверждал, "столкнулся с вопросом очевидной коррупции, с которой не мог смириться".

Читайте подробнее в публикации: Юрий Витренко Для меня уволиться из "Нафтогаза" — как в отпуск уйти.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нафтогаз ФГИ

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль почти в 3 раза 30 августа 2019, 19:39
Отопительный сезон в Кривом Роге надо срочно спасать — "Нафтогаз" 30 августа 2019, 11:09
"Нафтогаз" может разрешить ОСМД покупать газ по летней цене 29 августа 2019, 14:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!