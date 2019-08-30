Витренко может стать главой Фонда госимущества
Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко может стать главой Фонда государственного имущества Украины.
Об этом Экономической правде стало известно из собственных источников.
Экономическая правда уже обратились к Витренко за комментарием, однако он оставил этот вопрос без ответа.
Напомним, что у исполнительного директора "Нафтогаза" в последнее время был конфликт с главой компании Андреем Коболевым.
В частности, это подтвердил и сам глава "Нафтогаза", который считает существование этого конфликта одним из главных поражений "Нафтогаза". При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.
Витренко несколько раз уже заявлял о намерении уволиться из "Нафтогаза". Например, в 2015 году, когда, как он утверждал, "столкнулся с вопросом очевидной коррупции, с которой не мог смириться".
Читайте подробнее в публикации: Юрий Витренко Для меня уволиться из "Нафтогаза" — как в отпуск уйти.
Экономическая правда
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