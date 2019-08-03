Доходность всех гособлигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля

Доходность 30-летних гособлигаций Германии 2 августа впервые опустилась ниже нулевого уровня на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Доходность 30-летних бумаг уменьшилась на 10 базисных пунктов, до минус 0,002%.

Таким образом, теперь отрицательной доходностью обладают все государственные бонды Германии, со всеми сроками погашения.

Падение мировых финансовых рынков вызвали заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом около 300 млрд долларов в год с 1 сентября. Пекин пообещал принять ответные меры.

Напомним, Европейский центробанк пошлет четкий сигнал о том, что процентные ставки вскоре опустятся еще глубже в область отрицательных значений, прогнозируют экономисты.