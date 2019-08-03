S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с "CCC+" до уровня "В-" с прогнозом "стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Причиной повышения рейтинга стало недавний успешный выпуск евробондов на 500 млн долларов, после которого УЗ улучшила свои позиции ликвидности и увеличила сроки погашения финансовой задолженности.

"Средства, привлеченные от евробондов, позволят "Укрзализныце" обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев", - говорится в сообщении.

S&P ожидает, что "Укрзализныця" сгенерирует достаточный денежный поток от операционной деятельности, что позволит совокупно с мерами по повышению эффективности расходов и управления оборотным капиталом финансировать дальнейшие выплаты в 2020 году.

Напоминаем:

"Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на 17,5 млрд долларов.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых.

Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.