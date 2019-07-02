"Укрзализныця" выпустила евробонды на 500 миллионов долларов - Кравцов

"Укрзализныця" завершила процедуру выпуска евробондов, которые обеспечили поступление в компанию на сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, евроболигации выпустили на 5 лет - их должны погасить в 2024 году, процентная ставка по долговым ценным бумагам составила 8,25% годовых.

Кравцов подчеркнул, что новые евробонды выпустили без всякой государственной гарантии, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного государственного долга Украины.

"Заметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Поэтому, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долларов. Вместе с тем, международные рынки работают максимально открыто и прозрачно, и такой интерес квалифицированных инвесторов - это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности Укрзализныци в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Глава правления УЗ также отметил, что купон по бондам является самым низким с 2011 года - это свидетельствует о благоприятных условиях для выхода на международные финансовые рынки других крупных государственных компаний, таким как Нафтогаз.

Кабинет министров в феврале согласовал выпуск "Укрзализныцей" облигаций участия в займе на сумму до 500 млн долларов через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital Limited.

Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.

В июне сообщалось, что "Укрзализныця" готовится выпустить евробонды.

Экономическая правда