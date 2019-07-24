Все разделы
Укр / Рус

Маркарова может остаться министром финансов в новом правительстве - Герус

Среда, 24 июля 2019, 15:53

Министр финансов Оксана Маркарова может остаться работать на своем посту и в новом правительстве, которое сформирует коалиция после досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает "Укринформ".

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал он.

На вопрос о возможности дальнейшей работы главой Минфина Оксаны Маркаровой Герус ответил: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

В то же время представитель президента отметил, что у него нет уверенности, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабмина.

По его словам, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который также предлагает кандидатов на руководителей министерств.

Напомним:

В июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем.

А 22 ноября 2018 года Рада лишила Маркарову приставки и.о.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Cтавки по ценным бумагам снизились вслед за учетной ставкой НБУ 23 июля 2019, 19:20
Суд требует доказательств банкротства Приватбанка на момент национализации 16 июля 2019, 19:10
Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда 16 июля 2019, 17:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!