Маркарова может остаться министром финансов в новом правительстве - Герус

Министр финансов Оксана Маркарова может остаться работать на своем посту и в новом правительстве, которое сформирует коалиция после досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает "Укринформ".

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал он.

На вопрос о возможности дальнейшей работы главой Минфина Оксаны Маркаровой Герус ответил: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

В то же время представитель президента отметил, что у него нет уверенности, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабмина.

По его словам, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который также предлагает кандидатов на руководителей министерств.

Напомним:

В июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем.

А 22 ноября 2018 года Рада лишила Маркарову приставки и.о.