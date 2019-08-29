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Украина ускорит интеграцию с европейским энергорынком - премьер

Четверг, 29 августа 2019, 18:58

Украина для усиления конкуренции на энергорынке и снижения тарифов будет стремиться к скорейшей интеграции с европейским энергетическим рынком.

Об этом заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, что по плану это должно произойти в 2023 году. Это очень долго. Мы будет делать все, чтобы, как минимум, не отодвинуть, а, как максимум, приблизить эту дату", – заявил он, выступая в Верховной Раде 29 августа.

По его словам, необходимо обеспечить на рынках равные правила игры.

"Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Это означает, подчеркнул глава правительства, что энергорынки, инфраструктура – это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.

Напомним, что 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии.

Рекомендуем почитать: Новый рынок электроэнергии: что изменится для населения с 1 июля

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Европа Энергорынок

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