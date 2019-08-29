Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – нардеп
Четверг, 29 августа 2019, 12:35
Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе Кабинета министров.
Об этом рассказал народный депутат Давид Арахамия, который в этот четверг, 29 августа, может быть избран руководителем фракции "Слуга народа", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - сказал он журналистам в Верховной Раде.
Напомним, ранее о том, что Маркарова может остаться на своем посту и в новом правительстве, которое сформирует коалиция после досрочных парламентских выборов, сообщал представитель президента в Кабмине Андрей Герус.
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