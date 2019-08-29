В ArcelorMittal удивлены призывом Коломойского о национализации завода

Руководство Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" удивлено высказыванием Игоря Коломойского о необходимости национализации предприятия.

Об этом заявил главный советник по вопросам взаимоотношений с государственными органами власти "ArcelorMittal Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

"Национализация предприятия АрселорМиттал Кривой Рог - это личная точка зрения Игоря Валериевича, которая на самом деле противоречит заявлениям новой власти о подготовке к масштабной приватизации. Речь идет о продаже многих госпредприятий с целью уменьшения объемов коррупции, развития бизнеса и привлечения инвестиций", - сказал Ткаченко.

По его словам, возврат предприятия государству перечеркнет самую успешную приватизацию в стране. "Мы заплатили за предприятие 4,8 млрд долларов - это чуть меньше половины от всей суммы, поступившей от приватизации за всю новейшую историю Украины. Еще столько же примерно мы инвестировали в модернизацию предприятия", - подчеркнул Ткаченко.

Он также отметил, что такое решение станет негативным сигналом для международных инвесторов.

По словам Ткаченко, АМКР не может быть и основной причиной онкозаболеваний в регионе.

"Если бы основной причиной возникновения онкологии были выбросы промышленного предприятия, то большая часть пациентов была бы работниками АрселорМиттал Кривой Рог, поскольку они непосредственно находятся на производстве – в эпицентре выбросов", - сказал Ткаченко.

По данным АМКР, на предприятии зафиксировано 154 случая онкозаболевания, что менее 0,9% от общего количества пациентов, которые стоят на учете в Криворожском онкоцентре.

Напоминаем:

Коломойский в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ" заявил о необходимости национализации крупнейших предприятий.

По его словам, "смертность от рака легких в Кривом Роге из-за выбросов с ArcelorMittal в пять раз больше, чем в Днепре".

20 июля СБУ провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в 1 млн долларов по итогам месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок.

После этого топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса.

Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.

Экономическая правда