Для спасения Украины необходима национализация государствообразующих предприятий - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский считает, что государство должно национализировать крупные государствообразующие предприятия и предприятия "с плохой экологией".

Об этом он сказал в интервью Цензор.нet.

По словам олигарха, его сейчас "не интересуют никакие активы".

"Я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда. Потому что если этого не будет, тогда нам конец. Нам как стране - это в широком смысле.

Все скажут, что если при его богатстве он так говорит, то что делать нам, бедным людям? Я больше могу сказать: если для того, чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, я тоже на это готов. Я готов все сдать и стать, скажем, простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе (НЭП - новая экономическая политика, проводившаяся в Советской России и СССР в 1920-е годы - ред.)", - отметил он.

"Для спасения Украины необходима общая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли. В нескольких областях нам нужен государственный капитализм", - добавил Коломойский.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он уголовное дело СБУ по "АрселорМиттал Кривой Рог", олигарх сказал: "Я не просто поддерживаю, я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой.

При Советском Союзе с этим боролись, там если ты не сделал чего-то, то за взятку откупиться было нельзя".