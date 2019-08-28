Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,21 - 25,23 гривни;
Евро - 27,96 - 27,97 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,02 - 25,26 гривни. Евро покупают по 27,62 гривни, продают по 28,09 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,208 - 25,18 гривни, евро - 27,73 - 27,87 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 28 августа на уровне 25,16 гривни за доллар.
27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,18 - 25,22 гривни за доллар.
27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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