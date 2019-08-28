"Новая почта" тестирует услугу авиадоставки

Компания "Новая почта" запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Коробки "Новая Почта" путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки", - говорится в сообщении.

Так, 28 августа самолет компании с пакетами отправляется в рейс по маршруту Киев-Львов, и в этот же день клиенты смогут получить свои заказы.

Напомним:

В апреле 2018 года в "Новой почте" анонсировали планы запустить линию авиадоставки из США.

В этом же месяце компания тестировала доставку беспилотниками.

В феврале 2017 второй соучредитель и совладелец "Новой почтой" Владимир Поперешнюк заявлял, что компания в ближайшем будущем намерена создать свой собственный авиапарк.

Экономическая правда