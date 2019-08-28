Все разделы
Укр / Рус

"Новая почта" тестирует услугу авиадоставки

Среда, 28 августа 2019, 19:57
 

Компания "Новая почта" запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Коробки "Новая Почта" путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки", - говорится в сообщении.

Так, 28 августа самолет компании с пакетами отправляется в рейс по маршруту Киев-Львов, и в этот же день клиенты смогут получить свои заказы.

 

Напомним:

В апреле 2018 года в "Новой почте" анонсировали планы запустить линию авиадоставки из США.

В этом же месяце компания тестировала доставку беспилотниками.

В феврале 2017 второй соучредитель и совладелец "Новой почтой" Владимир Поперешнюк заявлял, что компания в ближайшем будущем намерена создать свой собственный авиапарк.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Новая почта

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Полтаве сгорел склад "Новой почты" 22 августа 2019, 12:18
"Новая почта" запустит доставку электроскутерами 29 июля 2019, 19:30
Украинцы начали чаще скупаться в зарубежных магазинах, лидер - eBay 24 июня 2019, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!