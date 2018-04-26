"Нова пошта" планирует запустить линию авиадоставки из США

Компания "Нова Пошта" планирует организовать собственный авиамаршрут из США по мере роста объема доставок из США.

Об этом в интервью ЦТС рассказал совладелец "Новой Пошты" Вячеслав Климов.

"Мы сейчас активно тестируем авиадоставку с целью увеличить скорость. Думаю, что в ближайшее время мы такой сервис запустим", - заявил он.

"С ростом международной доставки нам потребуется собственный line-haul (линейная перевозка - ЭП) между Украиной и США. Со временем мы будем загружать несколько самолетов в неделю, которые будут везти только посылки "Новой Пошты", - рассказал Климов.

Что касается планов обзавестись собственным флотом воздушных, совладелец "Новой Пошты" уточнил: "Как только появится экономическая выгода, мы перейдем на собственные самолеты".

В феврале 2017 года второй сооснователь и совладелец "Новой Пошты" Владимир Поперешнюк заявлял, что компания в ближайшем будущем намерена создать свой собственный авиапарк.

"Мы планировали на 2018 год уже иметь какой-либо борт "Нова Пошта". Может быть, года два-три нужно, чтобы компания стала пользоваться своей авиацией и возила непосредственно посылки из Америки и Китая своими самолетами. Это наша цель, и тогда мы сможем перейти к минимальным срокам, контролировать стоимость, качество", - говорил Поперешнюк.

Напомним, "Нова пошта" тестирует возможность доставки почты с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем, первое испытание дрона для доставки посылок "Почты России" оказалось неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом.