Гетманцев о рынке лотерей: У меня есть определенный конфликт интересов
Депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, который работал в лотерейном операторе "М.С.Л.", признает наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса.
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
"Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе!команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе.
У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю, поэтому я не хочу заниматься решением этого вопроса в команде. Мы об этом договорились с самого начала: я обозначил, что этим вопросом не занимаюсь. Однако понимание, как этот рынок должен работать, у меня, конечно, есть", - отметил Гетманцев.
По его словам, рынок должен делиться на два сектора: массовый и казино, где игры проводятся в пределах одного помещения.
"Если это казино, то должны быть ограничения, например, не менее уровня пятизвездочных отелей. Чтобы такое казино подтягивало развитие всей отельной отрасли Украины. При этом надо установить жесткие стандарты для пяти звезд, не такие, как сейчас.
Второе - массовые игры, которые должны быть ограничены по количеству операторов. Эти операторы должны работать под жестким контролем государства в системе электронного учета количества ставок", - сказал он.
На вопрос, каким должно быть оптимальное количество операторов, депутат ответил: "Не знаю. Это политический вопрос".
"Должно быть столько операторов, сколько государство сможет проконтролировать", - добавил он. Полностью открытый рынок азартных игр Гетманцев считает пагубным для страны.
Он отметил, что стоит ждать легализации игорного рынка, о чем президент сказал публично.
Гетманцев также сообщил, что законопроект разрабатывается в Офисе президента, за это отвечает Алексей Гончарук.
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Напомним:
В июле сеть распространителей "Космолот" присоединилась к лотерейной сети "М.С.Л.".
Экономическая правда
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