Детективы НАБУ получили доступ к секретным данным Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро получило доступ к документам, которые касаются правовой стратегии Приватбанка в судах с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом говорится в письме, которое глава набсовета ПриватБанка Шерон Иски и глава правления Петр Крумханзл 23 августа направили в Нацбанк, Минфин, НАБУ и Совет общественного контроля НАБУ, сообщает FinClub.

Глава Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Локацкая обнародовала это письмо.

Приватбанк опасается возникновения угрозы разглашения детективами НАБУ конфиденциальных данных в пользу экс-владельцев банка, из-за которых финучреждение может проиграть в зарубежных судах многомиллиардные иски против них.

1 августа Приватбанк узнал об определении Соломенского районного суда Киева от 26 июля, с помощью которого детективы НАБУ получили "временный доступ к огромному количеству документов и материалов Приватбанка о привлечении и работе советников банка по делам, связанным с его бывшими акционерами".

"Это определение было вынесено почти сразу после того, как Апелляционный суд Англии и Уэльса провел слушания по апелляции ПриватБанка по делу, которое касается возмещения банку его бывшими собственниками убытков на сумму примерно 3 млрд долларов (включая с процентами). Ожидается, что решение Апелляционного суда, которое определит дальнейшую судьбу судебного процесса в Англии, будет вынесено осенью", – говорится в письме.

Это определение было принято судом в ходе закрытого заседания, о котором ПриватБанк не был уведомлен, и в котором "он был лишен права участвовать".

Судебное заседание состоялось в рамках уголовного производства, открытого по заявлениям народных депутатов Александра Дубинина и Виталия Куприя, "которые были поданы примерно два года назад".

"Вышеуказанные народные депутаты прошлого созыва, по данным СМИ, являются лицами, приближенными к бывшим собственникам Приватбанка", – говорится в письме.

Отдельную обеспокоенность у банка вызывает то, что затребованные НАБУ документы включают также "ключевые документы общения между банком и его юридическими советниками, и при этом суд вообще не обращает внимания на необходимость сохранения адвокатской тайны, в том числе по иностранному праву".

ПриватБанк попросил директора НАБУ Артема Сытника "пересмотреть объем изъятия информации" и "взять во внимание возможные последствия для банка и легитимных стейкхолдеров".

"Просим НАБУ также гарантировать сохранение конфиденциальной информации, которая предоставляется банком, учитывая, что ее разглашение может привести к негативным последствиям для интересов банка, в частности, повлиять на решения в судебных делах при участии банка за границей", – подчеркнули в Приватбанке.

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