ТЦ "Арена Сити" продает офисное помещение и гостиничные номера за 65 миллионов
Нежилое помещение в киевском торгово-офисном центре "Арена Сити" площадью 976,3 квадратных метров выставили на аукцион, начальная цена лота - 65 миллионов гривен без НДС.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.
Отмечается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Размер минимального шага повышения цены - 1% (650 тысяч гривен).
На аукцион выставили нежилое помещение по адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь - 976,3 квадратных метров (3 этаж "АРЕНА СИТИ").
Нежилое помещение, которое продается, состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).
Напомним:
В апреле сообщалось, что киевский торгово-офисный центр "Арена Сити" продан структурам Сергея Тигипко. Продавцом выступила Group DF Дмитрия Фирташа.
Структуры Фирташа хотели выручить за центр около 20 млн долларов, но сумма сделки составила в районе 13-15 млн долларов.
Экономическая правда
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