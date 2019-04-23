Тигипко купил у Фирташа ТЦ "Арена Сити" в Киеве

Киевский торгово-офисный центр "Арена Сити" продан структурам Сергея Тигипко. Продавцом выступила Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом НВ Бизнес сообщили три источника.

"Проданы помещения общей площадью 14 тысяч кв м, торговой — 10 тысяч кв м. Сделка была очень сложной, поскольку некоторые помещения на первых этажах Арены были проданы ранее и в сделку не вошли", — рассказывает инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным.

Структуры Фирташа хотели выручить за центр около 20 млн долларов, но сумма сделки составила в районе 13-15 млн долларов. Представители Group DF и Сергея Тигипко комментарии не предоставили.

Group DF выставил на продажу Арену Сити больше года назад. Структуры Фирташа распродают активы бизнесмена в сфере недвижимости последние несколько лет.

В сентябре 2016 года олигарх передал своему партнеру, девелоперу Вагифу Алиеву 50% долю в бизнес-центре "Парус".

Фирташ также продал структурам бизнесмена Владимира Зубика гостиницу "Санкт-Петербург" на бул. Шевченко за 15 млн долларов.

Тигипко наращивает свое присутствие на киевском рынке недвижимости. На территории "Кузницы на Рыбальском", которую бизнесмен выкупил у президента Петра Порошенко и депутата от БПП Игоря Кононенко, Тигипко вместе с девелоперской компанией City One Development Валерия Кодецкого планирует реализовать масштабный проект Lipki Island. Сумма инвестиций может составить 600 млн долларов.

На территории предприятия планируется построить офисный центр класса "А" арендной площадью порядка 50 тысяч кв м, а также 36 домов от 2 до 30 этажей на 6,2 тыс квартир.