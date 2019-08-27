Межбанк: гривня укрепилась к доллару

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,13 - 25,15 гривни;

Евро - 27,90 - 27,92 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 27 августа на уровне 25,06 гривни за доллар.

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,12 гривни за доллар.

Экономическая правда