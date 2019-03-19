Минобороны третий раз подряд объявляет тендер на дизтопливо

Министерство обороны третий раз за последние полтора месяца объявляет закупку 28,22 тысяч тонн дизельного топлива с поставкой в течение 30-120 дней.

Об этом со ссылкой на данные в системе ProZorro сообщает enkorr.

Два предыдущих раза тендер на указанный объем объявлялся 6 и 22 февраля. Однако оба раза закупки не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков.

Если ранее Министерство обороны проводило закупку 28,22 тыс. т ДТ одним лотом, то в условиях нового тендера оно разбило этот объем на четыре лота по: 5,3 тыс. т, 6,41 тыс. т, 6,72 тыс. т и 9,79 тыс. т.

"Ожидаемая (предельная) цена закупки была поднята на 3,7% или 1026 грн/т, по сравнению с ценой двух предыдущих тендеров. Теперь она установлена на уровне 28407 грн/т, что на 5,4% или на 1460 грн/т выше среднерыночной цены ДТ на момент объявления тендера (18 марта), по данным "Консалтинговой группы А-95", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оборонное ведомство закупает топливо с доставкой до своих воинских частей.

Напомним, что в 2016-2017 годах "Трейд Коммодити" было одним из крупнейших поставщиков горючего Министерству обороны, пока НАБУ не начало расследовать растрату военными 149 млн гривен при закупке горючего у данной фирмы.