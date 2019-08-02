58% арендаторов Киева ищут однокомнатные квартиры - исследование

6 из 10 киевских арендаторов ищут однокомнатную жилье, трехкомнатные квартиры в маленьком спросе среди искателей жилья - 8%.

Об этом говорится в результах исследования, которые провели аналитики OLX Недвижимость.

Отмечается, что за первое полугодие 2019 года среди всех отзывов на объявление 58% пришлось на однокомнатные квартиры, 34% - на двухкомнатные, 8% - на трехкомнатные.

С начала года на платформе OLX чаще всего предлагали "однушки" - 29 500 объявлений (47%), на втором месте - "двойки" - 25 000 предложений, далее идут "тройки" - около 9000 объявлений (14%).

Сообщается, что самый бюджетным районом Киева является Деснянский - однокомнатная квартира обойдется в 6500 грн в месяц, а за цену трехкомнатной - 9800 грн - уже можно снять "однушку" в Шевченковском, который является вторым по стоимости аренды жилья в Киеве.

Самые дорогие квартиры находятся в Печерском районе: здесь стоимостьтрехкомнатного жилья составляет 40 600 грн.

По данным аналитики, однокомнатные и двухкомнатные квартиры было дешевле снимать в начале года, ведь к летнему сезону они увеличились в цене. В июне стоимость аренды "двоек" выросла на 4%, однокомнатных - 2%.

Ситуация с "тройками" противоположная - квартиры дорожали в начале года, прирост составил почти 5%, а к лету изменения не прослеживались.

"Если сравнивать среднюю стоимость квартир первого полугодия 2019 и 2018 годов, то очевиден рост цен на все виды жилья. Например, "однушки" выросли на 43% в среднем, "двойки" - 30%, а трехкомнатные выросли почти на половину, прирост составил 44%", - свидетельствуют результаты исследования.

Экономическая правда