На подъездах к Киеву запустят 6 пунктов для взвешивания грузовиков

"Укравтодор" в октябре запустит 6 пунктов для взвешивания автомобилей Weight-in-Motion на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В октябре мы планируем запустить в работу первые шесть пунктов Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Это пилотный проект, который мы финансируем за счет средств МФО. На его реализацию мы получили около 7 млн евро от Международного банка реконструкции и развития", - сообщил Новак.

Новак также отметил, что "Укравтодор" не планирует передавать системы WіM "Укртрансбезопасности".

"Это наша зона ответственности. В контракте на работу по монтажу системы мы прописали, что исполнитель этих работ будет также выполнять функцию по содержанию этих комплексов. Моя цель - до конца года подготовить программу по установлению до 100 таких пунктов, прежде всего на только что отремонтированных дорогах Украины", - подчеркнул и. о. главы "Укравтодора".

Он также считает, что водители перегруженных фур будут пытаться объезжать указанные комплексы.

"И это уже вопрос к Нацполиции и другим службам - как этого не допустить. И у нас есть полное взаимопонимание с Нацполицией в данном вопросе", - отметил он.

В то же время, по словам Новака, чтобы система WiM смогла полноценно заработать на украинских дорогах, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят "Укравтодору" в автоматическом режиме штрафовать перегружены фуры.

"Именно для этого мы и запускаем наш пилотный проект, чтобы показать его результаты и убедить политиков, что эти изменения в законодательстве необходимы", - заявил и. о. главы ведомства.

Как сообщалось, ранее канадские International Road Dynamics Inc. и Quarterhill Inc. совместно с украинскими компаниями SEA Electronics и "Автомагистраль-Юг" договорились о поставке "Укравтодору" 12 комплексов взвешивания в движении общей стоимостью 6,4 млн долл, включая работы по установке.

WiM - современная интеллектуальная система весового контроля. Устанавливается над дорогой и предусматривает круглосуточный контроль, автоматическую фиксацию, максимальную автономность и минимальное вмешательство человека.

Система рассчитывает габариты каждого проезжающего автомобиля, фиксирует номерные знаки, что позволяет идентифицировать грузовой автомобиль и его владельца в государственной базе данных.

Одновременно система датчиков фиксирует скорость, размеры авто, общую массу, нагрузку на ось и колеса. Компьютер обрабатывает данные без вмешательства человека и сравнивает с нормативами. В случае выявления каких-либо нарушений система автоматически формирует штраф и отправляет водителю требование остановиться.

Водитель перегруженной фуры должен будет направиться к специальному пункту для разгрузки.

Если водитель отказывается выполнить требование, информация о машине-нарушителе направляется ближайшей патрульной машине.

Напомним, что первые две такие системы установят на подъездах к Киеву до 30 августа.