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На подъездах к Киеву установят две площадки для взвешивания авто

Пятница, 23 августа 2019, 13:56

К 30 августа в рамках пилотного проекта на подъездах к Киеву установят две площадки для автоматического взвешивания автомобилей в движении Weight-in-Motion.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены с 26 по 30 августа", - отметили в компании.

Работы стартуют вечером на автодороге М-06 Киев-Чоп в направлении из Киева в Житомир, на комплексах WIM 1 (Киево-Святошинский район, с.Капитановка) и WIM 2 (Макаровский район, пгт.Калиновка).

Всего на подъездах к столице планируется установить шесть таких площадок: на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07, о чем сообщалось еще в прошлом году.

Как отметили в "Укравтодоре", за два-три года этот проект планируется расширить на территорию всей страны.

По словам руководителя Госагентства автомобильных дорог Cлавомира Новака, этот проект открывает "новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины".

"Ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности движения для планирования ремонтно-строительных работ", - отметил он.

Больше информации на карте пилотного проекту WIM - по ссылке.

Напомним:

О планах запустить в Украине автоматическую систему взвешивания в движении говорили еще в прошлом году.

В частности, в июле-2018 сообщалось, что Госагентство автомобильных дорог объявило тендер на проектирование, поставку и монтаж шести таких площадок на дорогах вокруг Киева.

Также сообщалось, что после полного завершения тендерной процедуры система будет установлена ​​в течение четырех-восьми месяцев.

Экономическая правда

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авто Укравтодор компании

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