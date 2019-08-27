"Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с директором "приватовской" АЗС

Госоператор ТЭС компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 миллионов гривен с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что копию договора на поставку угля опубликовали сразу несколько СМИ. Этот факт косвенно подтверждает Независимый профсоюз горняков Украины, письмо которого обнародовало агентство "УНИАН", которое входит в медиахолдинг Игоря Коломойского.

ООО "Нефть Форс" зарегистрировали в августе 2018 года в Борисполе, единственным учредителем и директором компании является Павел Алексеенко. Человек с таким же ФИО и адресом прописки вплоть до номера квартиры значится учредителем ООО "Марио Групп".

"ООО" Марио Групп "в 2018 году управляло киевской АЗС ANP по бульвару Дружбы народов, 42, о чем свидетельствуют решения Печерского райсуда Киева.

"Марио Групп" в 2017-2018 годах участвовало в государственных тендерах, продавая талоны "Авиас" через сеть АЗС "Привата", - пишет enkorr.

В системе ProZorro сохранилась справка ООО "Марио Групп" с ​​подписью П. Алексеенко, в которой компания подтверждает, что имеет право отпускать талоны через сеть АЗС "Привата".

Напомним:

По данным источников ЭП, с первых дней июля "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к Коломойскому. Сам Коломойский эту информацию отрицает.

1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, подразумевающей возможность прямых продаж электроэнергии, начала заключать договора с предприятиями группы "Приват".

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