Депутаты обещают принять закон о "сплите" одним из первых

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в числе первых в финансовой сфере подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом "сплите".

Об этом сообщил претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Еще один законопроект (среди первых - ред) – "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", – сказал он.

"...В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.

Напоминаем:

Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.

Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг.

В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет в Нацбанк, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирование строительства, операций с недвижимостью.

"Сплит" упоминается и в действующей программе расширенного финансирования МВФ.

Верховная Рада 22 ноября 2018 года должна была рассмотреть во втором чтении проект закона, но не дошла до него.