США и Китай возобновят торговые переговоры
США и Китай очень скоро возобновят торговые переговоры по поводу снижения торговых пошлин.
Об этом заявил президентСоединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает издание BBC.
"Китай звонил вчера вечером ... сказал, давайте вернемся к столу. Так что мы вернемся к столу", - сказал он.
В пятницу, 23 августа, Трамп резко повысил тарифы на миллиарды долларов китайского импорта в ответ на новые пошлины из Пекина.
Китай пока не комментирует, но ранее призывал к "спокойствию" для разрешения спора.
На выходных Трамп разослал противоречивые сообщения, в которых выразил сожаление по поводу последних тарифов только для того, чтобы Белый дом отозвал свои комментарии в воскресенье, отмечает издание.
Однако на саммите G7 в Биаррице в понедельник, 26 августа, он сказал, что китайские чиновники сделали два "очень, очень хороших звонка" в воскресенье вечером и что Пекин хотел "заключить сделку".
Предполагая, что его давление вернуло китайцев за стол переговоров, он добавил: "Они чувствуют себя очень болезненно, но понимают, что это правильно".
"Мы собираемся начать переговоры в ближайшее время ... но я думаю, что мы заключим сделку", - заявил Трамп.
Напомним, что утром 26 августа японские акции упали более чем на 2%. При этом связанные с Китаем фирмы лидируют в убытках после новой эскалации торговой войны между Китаем и США.
Экономическая правда
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