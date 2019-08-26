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Фондовый рынок Азии резко упал на фоне торговой войны между Китаем и США

Понедельник, 26 августа 2019, 11:00

Японские акции упали более чем на 2%, причем связанные с Китаем фирмы лидируют в убытках после новой эскалации торговой войны между Китаем и США.

Об этом 26 августа сообщает Reuters.

Так, ключевой индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 2,6% - до отметки 20 173,76, самого низкого уровня с 6 августа.

"Интересно, как долго эти торговые тарифы с обеих сторон могут продолжать расти и расти, прежде чем они начнут заставлять экономику и фондовый рынок падать и падать", - сказал главный финансовый экономист MUFG Union Bank Крис Рупки. И добавил, что "инвесторам надоело и хочется уйти".

Напомним, ранее Китай ввел тарифы на импорт из США около 75 млрд долл, включая некоторые сельскохозяйственные продукты, сырую нефть и малые самолеты.

Позже президент США Дональд Трамп наложил дополнительные 5% пошлины на целевые 550 млрд долл на целевые китайские товары в ходе последней эскалации отношений между крупнейшими экономиками мира.

Как сообщалось, 6 августа рынок акций США пережил наибольшее падение с начала года.

Экономическая правда

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Китай США торговля

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