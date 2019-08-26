Молдова ждет формирования правительства Украины, чтобы вместе бороться с контрабандой

Молдова ожидает формирования нового правительства Украины, чтобы вместе бороться с контрабандой и коррупцией.

Об этом премьер-министр Молдовы Мая Санду сказала в интервью Радио Свобода в Кишиневе.

По ее мнению, ликвидация коррупционной составляющей позволилабы облегчить политическое урегулирование ситуации в сепаратистском Приднестровском регионе.

"Я верю, что мы должны настаивать на вещах, которые уже анонсировали, и ждать формирования нового правительства в Киеве, чтобы вместе работать для борьбы с контрабандой и коррупционными схемами и изменить экономическую составляющую этого конфликта (в Приднестровском регионе - ред). Потому что, когда люди там, которые вовлечены в эти схемы, станут меньше зарабатывать таким нелегальным способом, возможно, определить политическое решение будет легче", - сказала Санду.

Она выразила мнение, что политическое решение замороженного конфликта в Приднестровье невозможно без поддержки граждан Молдовы.

"А мы знаем, что граждане никогда не поддержат федерализацию", - отметила Санду.

Федерализация Молдовы была одним из предложений России по урегулированию ситуации на Приднестровье.

Также она утверждает, что для правительства Молдовы "важно иметь хорошие отношения с Россией", но одновременно стратегическими партнерами Кишинева называет Украину, Румынию и Соединенные Штаты.

Во время своего визита в Киев в июле 2019 года Санду уже озвучивала тезис, что для борьбы с коррупцией и контрабандой в Приднестровье Молдова требует участия Украины.

Напомним:

В июле стало известно, что Молдова хочет использовать подземные хранилища газа Украины.

Как сообщалось 19 августа, Украина и Молдова готовят новый маршрут импорта газа из Румынии.