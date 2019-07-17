Молдова хочет использовать подземные хранилища газа Украины

Молдова ведет переговоры с Украиной о возможном использовании ее подземных хранилищ газа с целью диверсификации источников энергоресурсов.

Об этом заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Наше текущее газовое соглашение с Россией истекает в конце этого года. Поэтому мы будем вести переговоры о новом соглашении о ценообразовании на газ. Продолжаются также переговоры с Украиной о потенциальной аренде определенного газового хранилища в Украине, и задействования через это газохранилище реверсных поставок газа из Европы", - сказал Попеску.

Он добавил, что у Молдовы также "есть возможности для использования других газовых ресурсов".

"Румыния также является производителем газа, гораздо менее зависимым от поставок иностранного газа, чем все остальные центрально государства, что дает стране определенный потенциал свободы маневра, как только инфраструктура будет создана", - отметил министр.

Он выразил надежду, что газопровод из Румынии Яссы-Унгены-Кишинев будет готов в следующем году. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 км, им можно будет импортировать 1,5 млрд куб. м. газа, что полностью покрывает потребности Молдовы без Приднестровья.

Сейчас Молдова получает российский газ транзитом через территорию Украины по договору с "Газпромом" от 2008 года. Ежегодно договор продолжается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально, в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

Предыдущее правительство Павлa Филипa заявляло, что не будет вести переговоры о подписании нового договора о поставках природного газа, до тех пор, пока не завершится строительство газопровода Унгены-Кишинев.

Президент Молдовы Игорь Додон на днях сказал, что, по всей вероятности, что газопровод Яссы-Унгены-Кишинев начнет поставки газа только в 2021 году. По его словам, "в Румынии нет газа для Республики Молдова", поэтому это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины.

Как известно, Румыния планирует добычу газа из-под Черного моря.

Европейская правда