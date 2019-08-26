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Газопровод "Северный поток‑2" завершен на три четверти

Понедельник, 26 августа 2019, 15:33

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода "Северный поток‑2".

Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении.   

Отмечается, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии.

Продолжается укладка труб в территориальных водах России.

Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе, отметили в пресс-службе.

Напомним:

В Еврокомиссии в апреле заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

В июле Nord Stream 2 подал в Суд ЕС из-за новых газовых правил.

Экономическая правда

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Северный поток газ

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