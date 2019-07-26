Nord Stream 2 подал в Суд ЕС из-за новых газовых правил

Компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд Европейского Союза в Люксембурге с просьбой об отмене поправки к Газовой директиве (часть Третьего энергопакета ЕС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании, базирующейся в Швейцарии.

"Поправки явно разработали и приняли с целью создать неблагоприятные и вредные для реализации проекта условия", - считают в компании, которая является разработчиком проекта газопровода "Северный поток - 2".

В Nord Stream 2 назвали поправки "очевидной дискриминацией отдельного коммерческого проекта".

Как заявил Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, эти меры также подрывают способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции.

Компания оставляет за собой право продолжать арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.

Напомним, ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".

Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2. Конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать немецкий регулятор.

Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.

Nord Stream 2 утверждает, что имеет право на исключение, применяемое к трубопроводам, которые уже "завершены".

В Еврокомиссии в апреле заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.